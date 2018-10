"Non è più in pericolo di vita, è vigile e respira autonomamente" Emanuele Spedicato, detto Lele, il chitarrista dei Negramaro ricoverato dal 17 settembre scorso a Lecce perché colpito da emorragia cerebrale. Lo comunicano i medici che "dopo un'attenta e ponderata analisi hanno deciso di sciogliere la prognosi". Superata la fase più difficile, spiegano i medici, i prossimi dieci giorni saranno fondamentali per il monitoraggio delle condizioni in vista dell'avvio di un percorso riabilitativo.(ANSA).