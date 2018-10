"Ha subito un attacco pesante dal governo - afferma

Rosario Sciortino, coordinatore provinciale Slai-Cobas Palermo -. Sta facendo ciò che chiunque, con buone intenzioni, farebbe: favorire la convivenza civile dando a tutti la possibilità di integrarsi".

, agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e per esprimere con forza il proprio 'No' al decreto sicurezza varato dal governo Lega-M5s. Il sindacato Slai-Cobas è sceso in strada, a Palermo, per un presidio davanti alla prefettura di via Cavour. Una quindicina di manifestanti hanno urlato al loro disapprovazione nei confronti del provvedimento voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Un decreto che attacca i diritti fondamentali - affermano dal sindacato - e che mette insieme interventi restrittivi e repressivi con quelli sull'immigrazione per alimentare, di fatto, al falsa idea che siano gli immigrati la causa della insicurezza".In via Cavour è stato distribuito anche un volantino: "La vera insicurezza per le masse popolari è costituita dalla mancanza di lavoro, case, servizi sanitari e sociali - si legge -. L'insistenza su questo serve al governo solo per sviare dai veri problemi sociali".oi la solidarietà a Lucano: