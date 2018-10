Una dichiarazione integrativa, con il pagamento di una flat tax al 15% per chi non ha contenzioso in corso e fa emergere somme fino a 200 mila euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali. Sarebbe questa l'ultima ipotesi di lavoro sulla pace fiscale, che il governo punta a introdurre con la manovra o con il decreto fiscale collegato. Non ci saranno quindi sconti penali e sarebbero esclusi i grandi evasori. Il vicepremier Salvini fa sapere che 'è possibile pensare a nuove emissioni di titoli facendo pagare meno tasse a chi investe nel proprio Paese'. Asta Bot, tasso a 1 anno rivede i massimi da 5 anni (ansa).