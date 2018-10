può registrare una novità di rilievo. Ieri sera, infatti, il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato in gran segreto i revisori dei conti, ossia Marcello Barbaro, Sebastiano Orlando e Marco Mazzurco, che a fine settembre, con la relazione sul rendiconto, hanno mandato letteralmente in tilt Sala delle Lapidi.e poi alla stampa, ha detto di voler denunciare il collegio alla Procura e all’ordine dei commercialisti. Una mossa che ha reso gli animi roventi, ma che soprattutto ha allarmato l’ordine palermitano, guidato da Fabrizio Escheri, che è così intervenuto cercando una mediazione. Dai presenti nessuna dichiarazione ufficiale e le indiscrezioni vogliono che non si sia arrivati nemmeno a un compromesso, ma l’incontro di ieri è servito a riallacciare quantomeno il dialogo tra le parti.e le criticità sono note e si sta già intervenendo, ma la valutazione non positiva, espressa al termine della lunga relazione, avrebbe generato il caos in consiglio comunale, tanto da aver costretto il sindaco a riunire la sua maggioranza per rassicurarla sui timori di eventuali danni erariali. Da qui, la mossa del primo cittadino: o i revisori correggono il tiro, precisando con una nota tecnica che i numeri sono in ordine e che non ci sono motivi tecnici o giuridici per non approvare il rendiconto, oppure procederà alla denuncia.e non politico e non fa altro che ribadire quanto già detto dal ministero dell’Economia e dalla Corte dei Conti. Quindi nessun passo indietro sui numeri. Insomma le parti restano ancora distanti, ma almeno il dialogo è ripreso e la cosa è vista di buon occhio dalle parti di Palazzo delle Aquile.di ieri: la seduta alle 10 si è regolarmente aperta, ma è stata sospesa per 20 minuti; al rientro c’erano solo le opposizioni (la maggioranza era riunita con l'assessore è il ragioniere) ed è mancato il numero, rimandando il tutto a domani. Un copione che rientra nel braccio di ferro tutto politico che si sta giocando in Aula tra gli orlandiani e le minoranze, fra riunioni di gruppo e prove di forza, ma che di fatto ha impedito ancora una volta che l’iter del consuntivo entri nel vivo.nominato dalla Regione del bilancio consuntivo del 2017, perché il sindaco Orlando e i suoi consiglieri non riusciranno mai ad approvarlo - dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Mimmo Russo - Nei prossimi giorni consegnerò al sindaco la bandiera bianca, con la quale lui stesso si dovrà arrendere e dichiarare tutto il proprio fallimento. Ormai, la sua avventura politica è agli sgoccioli e prima toglie il disturbo meglio sarà per i palermitani”.che sostiene il sindaco non voglia affrontare il confronto con il Consiglio e quindi con la città, ormai abbandonata a se stessa da quella stessa politica che dovrebbe fare i salti mortali per dare risposte a chi vede la città, ogni giorno che passa, sprofondare sempre di più verso il baratro”. Lo dice Sabrina Figuccia dell'Udc.