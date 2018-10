. La pattuglia di dipendenti regionali rimasti senza lavoro dal 2013 si trova ancora nella chiesa di San Domenico, in un. Ieri sera, quando le porte dell'edificio religioso si sono chiuse, il sit in è continuato nella piazza antistante, ma stamattina il gruppo è tornato dentro."Non ce ne andremo fin quando non sarà riconosciuta la nostra dignità" ribadiscedegli ex sportelli multifunzionali, che ieri ha postato sul suo profilo Facebook una lettera scritta da lei e i suoi colleghi, rivolta aAlla sorella del magistrato ucciso dalla mafia, i lavoratori hanno voluto spiegare le motivazioni che li hanno spinti a organizzare il presidio: "La nostra è ormai una vera emergenza sociale che conta molti suicidi di colleghi, che hanno erroneamente creduto di risolvere così il calvario personale e familiare. Per questo siamo sulla tomba del suo amato fratello, uomo integerrimo e stimato da noi e da tutta la gente onesta e perbene, simbolo della giustizia e della legalità, per tentare di muovere le acque stagnanti, nella speranza di ottenere giustizia sia nel maltoltolto economico, sia per cercare di riavere il nostro lavoro e con esso la dignità al momento fortemente compromessa".