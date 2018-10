I temi centrali del dibattito odierno sono i tempi della giustizia e la gestione dei beni. Dal sequestro alla confisca di primo grado al massimo può trascorrere un anno e sei mesi. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti il termine può essere prorogato per ulteriori sei mesi. Due anni e mezzo, dunque. Il sequestro Niceta è del 2013. Cinque anni: troppi per sperare che la gestione affidata agli amministratori giudiziari non incidesse negativamente.

Basta vedere, ad esempio, i numeri dei magistrati. A Palermo ci sono sei giudici in servizio alle Misure di prevenzione a fronte di una mole di lavoro enorme e rallentato, almeno nella fase post Saguto, dalla necessità di mettere ordine alla sezione. Nel 2017 le misure di prevenzione sono state estese ai corrotti. Ancora più di recente il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inserito nel decreto sicurezza il potenziamento dell'Agenzia che gestisce i patrimoni confiscati e la possibilità di vendere i beni che non si riesce a utilizzare per fini sociali.