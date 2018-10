. È questo il quadro meteorologico che si prospetta per il nostro paese, fra oggi e domani. Già nelle ultime ore, una potente perturbazione ha colpito la Sardegna meridionale, causando molteplici disagi: strade allagate traffico in tilt nel Sarrabus e in Ogliastra.Oltre ai, per trarre in salvo un'auto in difficoltà. La viabilità è attualmente compromessa sulla statale 195, mentre la bretella che collega Cagliari a Pula è stata del tutto interdetta alla circolazione.. Si considera che le prossime a essere interessate saranno il Piemonte e la Liguria. Ma il rischio non resterà del tutto circoscritto al nord ovest: già fra qualche ora, fenomeni temporaleschi più lievi potrebbero estendersi su Lazio, Umbria e Abruzzo.