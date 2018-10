PALERMO – “E' stato un confronto utile e costruttivo. Ho rassicurato le parti sociali sul fatto che la Regione ha l'intenzione di intervenire sui bacini di carenaggio di Palermo impiegando tutte le risorse disponibili e intervenendo con una visione strategica chiara e condivisa” lo afferma l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano a conclusione dell'incontro con le sigle sindacali e le Rsu di Fincantieri.

“Nei mesi scorsi, anche alla luce della positiva esperienza dell'intervento sul bacino galleggiante di Trapani, - spiega l'assessore Turano - abbiamo individuato e liberato le risorse necessarie per ampliare e riqualificare i bacini di carenaggio dei cantieri navali di Palermo. Adesso però vogliamo mettere sul campo una strategia vincente che porti il cantiere palermitano ad essere nuovamente competitivo sul mercato”.

L'esponente della giunta Musumeci ha poi fissato la road map: “Entro novembre contiamo di avere il quadro chiaro della situazione dei bacini e delle scelte strategiche più utili per intervenire però vogliamo che questo percorso sia condiviso al massimo. Per questo ho scelto di allargare le riunioni del tavolo per definire la strategia alle parti sociali, al Comune di Palermo e all'Autorità del Sistema portuale.

Vogliamo assicurare alla città di Palermo e ai suoi cantieri un intervento che sia realmente utile ai fini della competitività sul mercato e che abbia un potenziale impatto positivo sui livelli occupazionali”.