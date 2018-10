giovani dalla corporatura robusta a bordo di un ciclomotore Honda, per altro risultato rubato e con targhe contraffatte.

Attraverso le immagini registrate, i poliziotti hanno notato come i due avessero effettuato il furto dei mezzi utilizzando un "estrattore" recuperato dalla sella del loro mezzo e che, in due dei tre episodi, lo avessero fatto indossando lo stesso abbigliamento.

Quando i “Falchi” della sezione “Contrasto al crimine diffuso” hanno intercettato in via Mario Rapisardi, lo stesso mezzo ricercato, sono subito intervenuti e hanno identificato i due fratelli.

All’interno del mezzo, gli agenti hanno ritrovato un grimaldello ed un estrattore artigianale, utilizzato per forzare i bloccasterzo. nelle abitazioni sono inoltre stati trovati i capi di abbigliamento indossati durante i furti e gli accessori della

BMW rubata. I due fratelli sono stati rinchiusi al Paliarelli, d

ovranno rispondere anche della ricettazione dell'Sh usato per raggiungere i luoghi dei furti.

A finire nel mirino, una moto Bmw e due Vespa Piaggio, rispettivamente rubati all'interno dell'area parcheggio dell'ospedale Civico, in via Giorgio Arcoleo e in via Terrasanta., individuati dalla polizia dopo la denuncia dei proprietari dei tre mezzi. Nel corso delle indagini si sono rivelate fondamentali le immagini delle telecamere della videosorveglianza dei negozi della zona: sono stati immortalati due