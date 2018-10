PALERMO- Una bomba a mano modello Od 82, del tipo in passato in dotazione all'esercito, è stata trovata da operai della Rap tra la spazzatura nella discarica di Bellolampo a Palermo. I dipendenti dell'azienda hanno chiamato i carabinieri. La zona è stata delimitata per consentire agli artificieri in piena sicurezza di fare brillare l'ordigno. Dopo l'intervento la zona è stata di nuovo messa in sicurezza e il lavoro nella discarica è ripreso normalmente.(ANSA).