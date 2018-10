Il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Emilio Arcuri hanno emanato un’ordinanza sull’ex area industriale di Brancaccio, a Palermo, che fa capo all’ex Consorzio Asi (Aree per lo sviluppo industriale) oggi trasformato nell’Irsap, l’Istituto regionale per lo sviluppo delle aree produttive. Una zona che un tempo sorgeva in periferia ospitando solo imprese e aziende, ma che oggi annovera anche abitazioni, il centro commerciale Forum di Roccella, il capolinea del tram e la stazione ferroviaria che fa parte del passante: insomma, non più strade destinate solo a tir e camion ma ormai percorse da centinaia di automobili ogni giorno.delle strade e di aggiustare i pali della luce non funzionanti: operazioni che l’Istituto non fa da tempo, con buona pace di residenti e commercianti, tanto che il Comune è costretto a sopperire con Rapa a tutela dell’incolumità pubblica, anche se la cosa esula dalle sue competenze. E dire che nel 2011 l’accordo sembrava a un passo: l’ex consorzio, in un incontro con piazza Pretoria, si era detto pronto a cedere strade e impianti dopo aver compiuto la manutenzione straordinaria in forza di alcune deliberazioni del 2008, ma l’operazione non è mai andata in porto. Nel frattempo le strade si sono riempite di buche, i pali della luce si sono guastati o hanno subito furti di rame e perfino la sede dell’Irsap è diventata bersaglio di ladri e vandali, mentre l’Irsap e il Comune continuavano a cercare un accordo.di intervenire riaccendendo l’impianto di illuminazione e rifacendo l’asfalto di via Ignazio Testasecca e via Filippo Pecoraino, con tanto di ultimatum: i lavori dovranno iniziare entro 15 giorni. “Il ricorso all’ordinanza - spiegano Orlando e Arcuri - si è reso necessario per la sostanziale indisponibilità operativa di Irsap non solo ad effettuare i lavori, ma anche a cedere le aree.di rifacimento dell’impianto di illuminazione e del manto stradale, procedendo contestualmente in danno. In questo modo, viene attivata una procedura che dovrà comunque concludersi con la realizzazione degli interventi”.