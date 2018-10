PALERMO - Avvenimenti previsti per giovedì 11 ottobre in Sicilia:1) CATANIA - Universita', dipartimento di Scienze politiche e sociali, via V. Emanuele 49, ore 08:30 Prima giornata di lavori dell'VIII edizione del 'Colloquio Multilaterale Kant', che vedra' coinvolti studiosi di tutto il mondo in presentazioni e discussioni sulla ricerca piu' aggiornata sulla filosofia di Kant. Fino al 13 ottobre.2) PALERMO - Astoria Palace, ore 09:00 Si celebrano i congressi di Slc Cgil, Flc Cgil e Nidil Cgil Palermo nel IV congresso provinciale della Flc, la federazione lavoratori.3) CATANIA - Ex monastero dei Benedettini, coro di notte, ore 09:30 Convegno dal titolo "L'affaire Nino Martoglio - Verso il centenario della scomparsa". Partecipano, tra gli altri, il commissario dell'Ospedale San Marco Salvatore Paolo Cantaro, il rettore Francesco Basile e il direttore generale dall?Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Vittorio Emanuele" Giampiero Bonaccorsi.4) PALERMO - Camera di Commercio, Salone del Consiglio, via Emerico Amari 11, ore 10:00 Seminario dal titolo "La nuova previdenza dei giornalisti"5) PALERMO - Camera di Commercio, via E. Amari 11, ore 10:00 Meeting internazionale dei 27 governi Ue sulla lotta alla corruzione nello sport. Fino a venerdi' 12 ottobre.6) CATANIA - salone della Cgil Catania, via Crociferi 40, ore 10:30 L'Unione degli studenti SICILIA convoca una conferenza stampa sulle mobilitazioni che attraverseranno tutta la SICILIA il 12 ottobre.7) SIRACUSA - Villa Politi, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione di "I Viaggiatori a Siracusa nel periodo della Bella Epoque: i giardini, l'acqua e la pietra", tema che caratterizzera' le Giornate Fai d'autunno 2018 in programma a Siracusa il 13 e 14 ottobre.8) PALERMO - Fondazione Sant'Elia, via Maqueda 81, ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione e inaugurazione della mostra "Il secolo dei musei: 100 capolavori dalle residenze imperiali della Russia: Peterhof, Tsarskoe Selo, Gatchina, Pavlovsk". Visitabile fino all'11 dicembre.9) PALERMO - Palazzo d'Orleans, Sala Alessi, ore 11:00 Conferenza stampa per presentare i risultati della campagna antincendio boschivo predisposta dalla Regione Siciliana per la stagione estiva. Saranno presenti il governatore Nello Musumeci, l'assessore regionale al Territorio e ambiente Toto Cordaro e il Comandante del Corpo forestale della Regione Filippo Principato.10) CATANIA - Villaggio Sant'Agata, asilo 'L'isola felice', ore 11:00 Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alle Politiche sociali e alla famiglia Giuseppe Lombardo presentano le attivita' e i servizi degli asili comunali del nuovo anno scolastico.11) TRAPANI - Palazzo D'Ali', ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Un Calice di Cultura".12) RAGUSA - Comando provinciale carabinieri, ore 11:30 Il comandante provinciale Ten. Col. Federico Reginato presenta alla stampa due nuovi ufficiali da poco insediati in citta'.13) PALERMO - Cantieri della Zisa, ore 12:00 Festival Sabir "Festival diffuso delle culture mediterranee". Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra. 14) CATANIA - Cgil, salone Russo, ore 15:30 Congresso provinciale del Nidil Cgil, il sindacato dei lavoratori atipici. I lavori saranno aperti dal segretario generale uscente Edoardo Pagliaro e conclusi dalla segretaria nazionale Silvia Simoncini.15) CATANIA - Istituto comprensivo 'Angelo Musco', ore 16:00 Presentazione del libro "Cyberbullismo", di Gabriella Magistro.16) PALERMO - Museo Regionale di Palazzo Mirto, Sala del Baldacchino, Via Merlo 2 ore 16:30 Iniziativa dal titolo "Gli orologi del Principe. La misura del tempo in una dimora aristocratica palermitana". In programma una conferenza e una visita guidata alla collezione del Museo Regionale di Palazzo Mirto.17) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:00 Maurizio Oviglia presenta il suo libro "La linea invisibile". Introduce Luigi Cutietta.18) PALERMO - Frontiera Studio, via Alloro 36, ore 19:00 Inaugurazione, nell'ambito di Manifesta 12, della mostra "I Never Promised You a Rose Garden", curata da Magali Avezou e Archipelago project.19) PALERMO - Piazza del Parlamento - Palazzo Reale, ore 19:30 Grande concerto multietnico in collaborazione con il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, Arts For e Sky Arte. Con Mario Venuti, Lello Analfino, Doudou Group, Eleonora Tomasino, Salvo Piparo e molti altri artisti.20) PALERMO - Rouge et Noir, ore 20:30 Proiezione speciale "Il senso della bellezza. Arte e scienza al CERN". Il regista Valerio Jalongo sara' presente in sala.(ANSA)