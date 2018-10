Infatti, erano le 19:20 quando il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (in qualità di Centro Nazionale di coordinamento del soccorso marittimo) veicolava all’ Autorità Marittima porticellese una chiamata di soccorso pervenuta sul numero BLU di emergenza in mare 1530 effettuata da un diportista che comunicava l’avaria occorsa alla propria unità (un piccolo natante da diporto di poco più di 5 metri di lunghezza) e sulla quale era imbarcata anche un’altra persona.

Immediatamente, considerato anche l’avvicinarsi del buio, veniva disposto l'intervento dell'unità navale CP524 di Circomare Porticello.

Poco dopo l’uscita l’equipaggio dell’ unità navale della Guardia Costiera, anche grazie alle informazioni fornite dalla sala operativa, intercettava senza difficoltà il natante in mare, ove i 2 occupanti non presentavano particolari problematiche sanitarie, e veniva prestata la dovuta assistenza sino al porto turistico di San Nicola l’Arena dove l’unità veniva momentaneamente ormeggiata in sicurezza.

Prima di intraprendere la navigazione in mare con qualsivoglia unità, la Guardia Costiera di Porticello ricorda di effettuare sempre i dovuti controlli periodici all’apparato propulsivo e allo scafo, di verificare i livelli di carburante adeguati alla navigazione da intraprendere e controllare la situazione meteomarina in atto e quella futura.

Si coglie l’occasione per ricordare il Numero BLU di emergenza 1530 per segnalare situazioni di pericolo per la vita umana in mare.

