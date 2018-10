PALERMO – La sala avvocati del Tar Sicilia sarà intestata a Leonardo Cucchiara, l’avvocato, originario di Sciacca, che l’anno scorso è deceduto all’età di 43 anni a causa di un aneurisma. Il foro del diritto amministrativo palermitano lunedì 15 ottobre dedicherà a Cucchiara la sala di Palazzo Benso, sede del tribunale amministrativo regionale.L’intitolazione avverà dopo un seminario di diritto amministrativo che inizierà alle 9.30. I lavori saranno moderati dal Presidente del Tar Sicilia Calogero Ferlisi. Prenderanno la parola per un ricordo e per i saluti, i presidenti degli ordini degli avvocati di Sciacca e Palermo e i rappresentanti della società italiana degli avvocati amministrativi e dell’associazione avvocati amministrativi della Sicilia. Poi interverranno i professori Guido Corso e Marco Mazzamuto l’avvocato Umberto Ilardo e i magistrati in servizio presso il Tar, Aurora Leto e Giovanni Tulumello.