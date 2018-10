Sei componenti della "banda delle bionde" raggiunti dall'ordinanza di custodia di ieri erano già finiti in arresto lo scorso febbraio, compreso Onofrio Bronzellino, uno dei vertici dell'organizzazione.Le intercettazioni dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo sono arrivate anche lì: i colloqui in carcere sono stati costantemente monitorati e proprio da quelle conversazioni è emersa la paura delle microspie.Fingendo di dare delle disposizioni familiari, ha infatti indicato tutti i luoghi da ispezionare. "Facci controllare l'olio, così non puoi prendere mai", ha detto alla figlia."In tutti i casi - ha precisato durante il colloquio - ci vuole l'olio al garage nel camion. C'è il bidoncino, l'olio dietro al sedile e glielo metti. Perché se si rompe la macchina... eh vedi, che forse nel motore, nel camion e nella macchina di Manuel (si riferisce a Patricolo), controlla a tutti i banni, hai capito?". Poi, portando l'indice davanti alla bocca: "A tutti i banni, voialtri evitate".dall'organizzazione per mettere a segno le rapine, come nel caso del "camion", che sarebbe stato a disposizione della banda nel corso della rapina a Capaci, episodio dopo il quale sono partite le indagini.il padre di Manuel Patricolo, sempre durante un colloquio in carcere: "Siete stati sei coglioni", ha detto al figlio. Quest'ultimo ha quindi spiegato all'uomo di essersi accorti di essere seguiti e di essere poi stati bloccati da sette auto di carabinieri in borghese e di aver tentato, in quel caso di "Farli accappottare tutti", frenando di colpo per provocare un tamponamento.Si trovavano a bordo di quattro mezzi, uno dei quali era proprio il furgoncino che sarebbe poi stato utilizzato per portare via il carico di sigarette. Quel giorno, dall'alto, entrò in azione anche un elicottero per monitorare i movimenti della banda, trovata in possesso delle fascette per legare i polsi agli autisti, una bomboletta spray per oscurare la telecamera interna al camion, guanti, cappellini e scaldacollo.