Dopo una lunga agonia si sono spente le speranze per Salvo Terrasi, 53enne di Caccamo, in provincia di Palermo: era rimasto gravemente ferito in seguito ad un lite per un parcheggio.nelle vicinanze di un pub che Terrasi frequentava spesso. In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Cefalù, l'uomo sarebbe stato aggredito dopo aver parcheggiato la sua motocicletta in un posto ritenuto "riservato" da un giovane, con il quale era prima nata una lite verbale.. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, le sue condizioni sono peggiorate e, infine, precipitate per le conseguenze di un gravissimo trauma cranico-facciale., le ferite interne si sono rivelate fatali. I carabinieri avevano già rintracciato l'aggressore, un ventenne che è stato inizialmente denunciato e la quale posizione si aggraverà dopo la morte di Terrasi. Sul corpo del 53enne la procura ha disposto l'autopsia.