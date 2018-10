I carabinieri sono entrati ancora una volta in azione per contrastare la presenza degli abusivi nelle zone più bersagliate della città, da via Messina Marine alla Cala, da viale Croce Rossa al centro storico.: per tutte è scattata la sanzione, un totale di diciotto mila euro. Per undici, anche l'ordine di allontanamento dall'area in cui erano tornati alla carica dopo essere già stati colti sul fatto dalle forze dell'ordine.Gli abusivi svolgevano tranquillamente la propria attività a poca distanza di scuole, ospedali ed uffici pubblici. Dall'inizio di ottobre sono già 87 i posteggiatori individuati da un capo all'altro di Palermo e sanzionati dai carabinieri.