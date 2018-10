Lunedì un'altra busta con proiettile, ma senza un testo all'interno, era stata recapitata al presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava. Anche i commissari si stanno occupando con una serie di audizioni del caso Montante, e non solo. Un'istruttoria è stata aperta anche sui depistaggi nelle indagini sulla strage di via D'Amelio.

L'atto intimidatorio nei confronti del procuratore è l’ennesimo segnale di un clima pesante all'interno del quale le istituzioni si trovano ad operare. È indispensabile fare luce su questo e su tutti gli altri episodi analoghi per consentire a chi quotidianamente è in prima linea contro ogni forma di illegalità di continuare a lavorare con serenità".

. Faceva parte della posta in entrata che il capo dei pm riceve quotidianamente.a in corso a Caltanissetta che vede indagato, tra gli altri, l'ex numero uno di Sicindustria Antonello Montante. Il nome di Montante è scritto nella missiva. Null'altro trapela sul contenuto. È stata allertata la Procura di Catania competente quando vengono coinvolti magistrati nisseni. Saranno gli agenti della polizia scientifica a mettersi alla ricerca di eventuali tracce e impronte sulla lettera. Intanto, a Bertone è stata rafforzata la scorta assegnata.è stato spedito alla segreteria del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, di cui si è molto parlato perché è stato il primo ad occuparsi dal caso della nave Diciotti che coinvolge il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sulla lettera anonima c'era il simbolo di Gladio, la struttura paramilitare entrata in tanti misteri d'Italia."Al procuratore Bertone abbiamo espresso la nostra stima e la nostra solidarietà". Così il presidente dell'Animafia sicilianache aggiunge: "E' chiaro che in Sicilia c'è un clima ostile contro chi tocca i nervi scoperti del sistema di potere e delle sue collusioni mafiose. E questo ci preoccupa molto"."Esprimo la solidarietà a nome del gruppo parlamentare Pd all’Ars al procuratore capo di Caltanissetta Amedeo Bertone vittima di un ignobile gesto intimidatorio". Lo dice il capogruppo Pd all’Ars. "Amedeo Bertone. "Nel condannare senza se e senza ma - dicono i deputati regionali del M5S - l'ennesimo vile gesto nei confronti di un magistrato siamo certi che la Procura di Caltanissetta, che è impegnata in delicate indagini, andrà fino in fondo senza lasciarsi intimidire".