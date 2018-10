“Mancano solo gli allacci ai contatori dell’energia elettrica da parte di Enel per procedere all’accensione dell’impianto e alla consegna ad Amg per la gestione – dice Caracausi – Operazione che dovrebbe avvenire nell’arco di qualche settimana. Si tratta di una buona notizia per la città e per il quartiere, anche se spiace notare come i tempi si siano allungati a dismisura. Resteremo vigili”.

Esprime soddisfazione il consigliere della Terza circoscrizione Giuseppe Quartararo (Idv), che per primo aveva sollecitato la Terza commissione affinché si arrivasse all’attivazione dell’impianto.

PALERMO - Il nuovo impianto di illuminazione di piazza Giulio Cesare e piazza Cupani, a Palermo, realizzato da Grandi Stazioni, sarà attivato nel giro di qualche settimana e consegnato ad Amg: questo l’esito di un incontro tenutosi stamattina con i tecnici del Comune e Amg su iniziativa del presidente della Terza commissione del consiglio comunale di Palermo, Paolo Caracausi (Idv).L’impianto è stato realizzato da Grandi Stazioni, società del gruppo Ferrovie dello Stato, e omologato nel dicembre scorso nell’ambito del progetto sul terminal per i pullman e il parcheggio a raso presso la Stazione Centrale, che ha previsto anche la riqualificazione delle piazze Giulio Cesare e Cupani.