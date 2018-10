AGRIGENTO - Il fascicolo d'inchiesta - per sequestro di persona - è diventato a carico di "noti". Filippo Russotto, ex compagno di Gessica Lattuca che è scomparsa da Favara (Ag) dallo scorso 12 agosto, è stato iscritto nel registro degli indagati. Nei laboratori del Ris di Messina, hanno preso il via gli accertamenti tecnici su quanto rilevato e sequestrato, dagli specialisti dell'Arma, nell'abitazione di Russotto di via Fratelli Gracchi, nel centro di Favara, nell'appezzamento di terreno di contrada Malvizzo e in quello - dove c'è anche il casolare - di contrada Fontana degli Angeli, lungo la strada provinciale fra il Villaggio Mosè e Favara.Ieri, proprio in contrada Fontana degli Angeli, è arrivato il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo che, assieme ai carabinieri della tenenza di Favara e a quelli del nucleo Investigativo del comando provinciale di Agrigento, hanno calato una piccola telecamerina all'interno di un pozzo. Un accertamento che non ha però prodotto alcun risultato. All'interno di quella cavità non c'era infatti niente: nessun indizio, nessuna traccia e meno che mai nessun cadavere. Fino ad ora, né Filippo Russotto, né i familiari di Gessica Lattuca - che sono tutti rappresentati dall'avvocato Salvatore Cusumano - hanno nominato consulenti che potrebbero partecipare agli esami di laboratorio del Ris. Il fascicolo d'inchiesta è coordinato dal sostituto procuratore Paola Vetro e dall'aggiunto Salvatore Vella.(ANSA)