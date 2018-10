Colpo di scena al processo che vede cinque carabinieri imputati per la morte di Stefano Cucchi. Il pm Giovanni Musarò ha reso noto che uno dei militari imputati, Francesco Tedesco, ha ricostruito i fatti di quella notte chiamando in causa Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, due degli altri militari imputati per il pestaggio: 'Gli dissi, basta, che c... fate, non vi permettete'. Si è trattato di un'azione combinata, spinta e calci, D'Alessandro colpì con un calcio in faccia Cucchi mentre questi era sdraiato a terra'. Il legale di Tedesco afferma che è stato 'un riscatto per il mio assistito e per l'intera Arma'. Per la sorella di Cucchi Ilaria 'il muro è stato abbattuto. Ora saranno in tanti a dover chiedere scusa'.