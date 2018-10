ENNA - Militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza Enna hanno sequestrato beni per 874.590 euro, equivalenti all'imposta evasa, al rappresentante legale di una società della provincia operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Il provvedimento, emesso dal Giudice di Enna, trae origine da una verifica fiscale eseguita dalle Fiamme Gialle a conclusione della quale l'amministratore della società è stato denunciato per omessa dichiarazione ed occultamento delle scritture contabili, reati previsti dalla normativa di settore Penale-Tributaria. Le indagini riguardano gli anni d'imposta dal 2012 al 2015. Gli investigatori hanno segnalato la società al competente Ufficio finanziario per omessa dichiarazione di operazioni attive imponibili per circa tre milioni e mezzo di euro e correlate imposte complessivamente dovute sui redditi ed IVA pari a oltre un milione di euro.(ANSA).