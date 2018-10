documentazione di accompagnamento che solitamente ne accerta la provenienza.

In un caso è stata elevata una sanzione amministrativa per la vendita di tonno alalunga in un periodo vietato. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 16 mila euro e sequestrati circa 200 chili di pesce.

Alle operazioni hanno contribuito i medici dell'Asp che hanno accertato le condizioni dei prodotti ittici, la maggior parte dei quali sono stati donati in beneficenza.

Dopo il maxi sequestro di prodotti ittici sull'autostrada A29, sono partiti ulteriori controlli per accertare eventuali irregolarità sulla vendita del pesce.dei prodotti erano privi della revisione ed erano state effettuate modifiche ai mezzi senza l'aggiornamento della carta di circolazione. Inoltre, alcuni ambulanti non erano in possesso della