L’esposizione di arte contemporanea coinvolge 38 paesi: dall’Europa al sud America, passando per l'Africa.

: una mostra organizzata dall’associazione Musa International Art Space, fondata da Natalia Gryniuk nel 2015 e che vanta due sedi: una a Palermo, per l’Italia, e a una Kiev, in Ucraina.Ad ospitare WeContemporary Art Show sarà la Fondazione Jobs che, per la prima volta, aprirà le porte del suo museo all’interno di Palazzo Castrone di Santa Ninfa, in corso Vittorio Emanuele 452, dal 12 al 14 ottobre prossimi.Grazie alle strette collaborazione con le varie fondazioni ed enti, l’associazione fondata dalla Gryniuk è giunta alla sesta edizione e rappresenta più di 200 artisti internazionali.Fondamentali, infatti, sono il sostegno, la rappresentazione e la promozione. L’evento è in collaborazione con l’Ambasciata Ucraina, la Fondazione Jobs e Spivakovska Art Ego Culture Center. L’inaugurazione della mostra è per venerdì 12 ottobre, alle 18.00.Orari di ingresso:Venerdì 12 ottobre, dalle 18:00 alle 21:00;Sabato 13 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00;Domenica 14 ottobre, dalle 15:00 alle 18:00