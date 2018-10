agenti della Squadra mobile e del commissariato Zisa-Borgonuovo si sono insospettiti per alcuni strani movimenti nei pressi della villa dove vive l’operaio inserito nella lista dei precari dei Piani di inserimento professionale, già noto per i suoi precedenti in materia di armi, stupefacenti e altri reati.

Da qui la perquisizioni all’interno dell’abitazione e nel terreno con il metal detector. Oltre alle pistole e alle munizioni già pronte, in un locale attiguo alla casa c’era un laboratorio clandestino per fabbricare le armi che venivano testate in un poligono rudimentale. In manette l’intero nucleo familiare: padre e madre, di 49 anni, e il figlio di 26.

Anzi, sotto terra. Padre, madre e figlio sono stati arrestati dalla polizia che ha fatto irruzione in una villa nella zona di Ciaculli.A Palermo c'era un un super esperto di armi, capace di "ripulire" pistole rubate e di fabbricarne di nuove, partendo dai modelli giocattolo. Gli