: da oggi, venerdì 12 ottobre, parte l’attuazione del regolamento europeo – recepito in Italia con un decreto legislativo del 2017 – che prevede l’apposizione di nuove etichette. Le troveremo in prossimità del tappo del serbatoio dei nuovi veicoli, e in ogni stazione di servizio sia sul distributore che sulla pistola della pompa per l'erogazione. L’obbiettivo è quello di identificare con maggior precisione il carburante erogato dai distributori., a forma circolare per la benzina, quadrate per il diesel e a forma di rombo per i combustibili gassosi. Le etichette recano rispettivamente la lettera ‘E’, la ‘B’ (più un numero a indicare la percentuale ecologica), e sigle come ‘LPG’, ‘H2’ e altre. Rivoluzione o quasi, perché oggi, giorno dell’attuazione, a Palermo sembra cambiato molto poco.o di Anfia, Up, Confindustria Ancma e Assopetroli – vuole essere semplicemente uno strumento visivo che aiuti i consumatori nella scelta del carburante appropriato per il proprio veicolo”.: “Cambierà davvero poco”, dice un dipendente di un impianto in via Francesco Crispi mostrando le nuove etichette, “nessuna grande novità né per noi né per gli automobilisti”. E in effetti le nuove etichette non sono nemmeno così evidenti, e l’attenzione viene comunque attirata dalle vecchie scritte sopra ogni pompa. “Le persone nemmeno se ne accorgeranno”, assicura il benzinaio.. “Ho letto sul giornale, ma non so altro”, dice un operatore; “Sicuramente ci informeranno tra qualche giorno, ma oggi nessuna novità”, gli fa eco un altro. Qualcuno dice: “Forse a Palermo questa cosa non arriva, sa, non ne sono sicuro”.sorridono, altri si incuriosiscono per capirne di più. La notizia delle nuove indicazioni ha già fatto il boom tra i media, ma i cittadini non hanno ben chiaro cosa cambierà. “Basta che mi lascino scritto che benzina sto facendo, io sono a posto”, è la risposta più frequente.