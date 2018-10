La droga, il bilancino i precisione e le buste di cellophane sono stati trovati dai carabinieri in un appartamento di Ballarò, dove padre e figlio sono finiti in manette., che dopo aver passato al setaccio l'abitazione hanno arrestato A.M di 44 anni e A.M, sedicenne.Nel pacco c'era la sostanza stupefacente, compresa la “pietra grezza” di cocaina, che nel mercato dello spaccio al dettaglio avrebbe avuto un valore superiore ai 50 mila euro, mentre con la vendita del crack sarebbero stati ricavati 6 mila euro. Per il padre si sono aperte le porte del Pagliarelli, il figlio è invece stato trasferito al Malaspina.