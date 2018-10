PALERMO - Gli studenti medi e universitari scendono in piazza a Palermo sfidando anche il maltempo "contro le politiche predatorie del governo". Alcuni manifestanti si sono dati appuntamento in piazza Verdi per poi raggiungere piazza Castelnuovo con slogan e striscioni contro l'alternanza scuola-lavoro e gli stage e i tirocini non retribuiti che gli studenti definiscono "sfruttamento". La protesta di oggi segue la giornata di mobilitazione dello scorso 6 ottobre. I giovani si sono spostati dal teatro Massimo verso piazza Politeama. Traffico in tilt in tutta la zona del centro città dove la pioggia aumenta i disagi alla circolazione.