PALERMO - Il nucleo operativo provinciale di Palermo del Corpo forestale della Regione ha sequestrato una vasta discarica di rifiuti tossici pericolosi nella fascia litoranea compresa tra la linea ferrata Palermo-Messina e la battigia, nella località Marina del Ponte del comune di Altavilla Milicia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.L'area di circa tremila metri quadrati, all'interno della quale gli investigatori hanno trovato gli sfabbricidi e una consistente quantità di amianto, era stata oggetto di un recente intervento di demolizione di una stecca di immobili abusivi realizzati negli anni '80, e acquisiti al patrimonio comunale. L'amianto, in lastre, spezzoni e frantumi, era mescolato in tutto il volume dei rifiuti, che ammonta a circa 1800 metri cubi, soggetto agli agenti atmosferici e a poche decine di metri dal mare. L'attività di polizia giudiziaria del Corpo forestale, diretta dal commissario Rosalia Pirrello, è stata coordinata dal pm Eugenio Faletra della Procura di Termini Imerese.(ANSA).