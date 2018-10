- Studenti in piazza in numerose città per sollecitare un intervento sui costi economici dello studio. Chiedono al governo risposte, e denunciano la mancanza di risorse e provvedimenti concreti per contrastare la precarietà nel mercato del lavoro. A Torino bruciati manichini raffiguranti i due vicepremier e imbrattate loro foto. Dura la reazione del ministro degli Interni, Matteo Salvini: "Questi 'democratici' studenti, coccolati dai centri sociali e da qualche professore - afferma Salvini -, avrebbero bisogno di molte ore di educazione civica. Forse capirebbero che BRUCIARE in piazza il manichino di Salvini, e di chiunque altro, o appenderne ai lampioni le immagini è una cosa schifosa".