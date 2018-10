Ieri sera, nella prestigiosa e formale cornice del Circolo Unificato di Palermo, si è svolto l’incontro organizzato dal Rotary Club Palermo Sud nell’ambito del progetto di sensibilizzazione sulla importante e attuale tematica del ruolo e delle funzioni del Corpo delle Capitanerie – Guardia Costiera nella realtà odierna. L’uditorio è stato intrattenuto, anche in questa occasione, da un ospite particolarmente prestigioso, massimo rappresentante della più alta competenza in materia disponibile sul territorio: il Contrammiraglio Salvatore Gravante, Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale e Comandante del Porto di Palermo che, coadiuvato da due componenti del suo staff di comando, ha avuto modo di soffermarsi sull’attualità dei pur molteplici e, come ormai noto dalle cronache, anche benemeriti compiti svolti dal Corpo.