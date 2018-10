AGRIGENTO - Una evasione dell'Imposta municipale unica (Imu) per circa 800 mila euro dal 2013 al 2017 da parte di soggetti economici proprietari di fabbricati destinati ad attività turistico - commerciale che operano all'interno del porto turistico "Marina di Cala del Sole" di Licata (Agrigento) è stata scoperta dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Agrigento. Gli accertamenti, effettuati in collaborazione con il Comune, hanno fatto anche rilevare l'esistenza di 394 posti barca, dai 4 ai 70 metri, nello specchio d'acqua antistante il porto non censiti dal catasto, per i quali è ancora in fase di quantificazione l'imposta evasa. Le società che non hanno adempiuto ai previsti pagamenti saranno anche saranno soggette ad una sanzione amministrativa del 30% dell'importo dovuto nei casi in cui i ritardi nei pagamenti siano superiori ai 90 giorni. L'intervento della Guardia di finanza ha dato impulso ed incisività alle attività di controllo del Comune, che verrà sostenuto anche nella fase di accertamento e riscossione attraverso strette forme di collaborazione.(ANSA).