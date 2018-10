La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo arancione a partire dalle 18 e fino alle ore 24 di domani, 13 ottobre. Il sindaco di Agrigento questa sera ha firmato una nuova ordinanza che prevede anche la chiusura degli istituti scolastici.Scuole chiuse domani anche a Catania per il previsto l'allerta meteo "arancione". La decisione è stata anticipata dal sindaco Salvo Pogliese sul proprio profilo facebook e confermata con una nota dal Comune: "Visto il permanere delle condizioni di allerta Meteo Arancione, il sindaco Salvo Pogliese, d'intesa con la Prefettura, ha dato disposizioni per la chiusura delle scuole anche nella giornata di domani sabato 13 ottobre 2018" "Appena pronta l'ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale - aveva anticipato su Fb Pogliese - sui canali social del comune e gli organi di stampa. Viene anticipata sulla mia pagina per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare".