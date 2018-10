Durante il suo intervento a Panorama d’Italia il governatore Nello Musumeci parla dei problemi delle infrastrutture siciliane fino indicare una situazione paradossale: il dubbio per il presidente della Regione è che chi ha guidato le infrastrutture fino a oggi possa non avere collaudato le opere stradali più rilevanti. “Abbiamo chiesto – ha detto - all’Anas di fare una ricerca su 300 infrastrutture, la maggior parte sono ponti, per sapere se siano veramente in pericolo. Oggi, ho scritto all’Anas e al Cas e ho chiesto di fare in fretta nell’accertamento delle situazioni di pericolo. E paradossalmente – ha ammesso Musumeci - ho chiesto di farmi leggere il certificato di collaudo delle autostrade siciliane. Non ho la certezza che tutte le autostrade siciliane siano state collaudate"."Questa - ha poi continuato il presidente - è la condizione in cui il governo regionale è stato chiamato ad operare. Per questo nei prossimi anni faremo un investimento di 400 milioni di euro nella mobilità viaria e speriamo di destinare 300 milioni di euro all’edilizia scolastica, oltre ai 270 già destinati, La Sicilia - ha concluso Musumeci - è una delle regioni più a rischio d’Italia e i siciliani devono avere la certezza della sicurezza dei luoghi dove i loro figli e nipoti trascorrono la maggior parte del tempo”.