Quella perquisizione, e il conseguente sequestro di alcuni documenti, rientrerebbero in questo filone di indagine. Tra i documenti sequestrati in quell’occasione ci sarebbero anche alcuni atti che riguardano la partecipazione della Regione all'Expo di Milano. Adesso la Questura punta anche sulle nomine nelle Camere di commercio.

Per Montante, che fu anche presidente di Unioncamere Sicilia, a altri 23 indagati, intanto, è già arrivata la richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito della prima parte dell'inchiesta.

Gli agenti della squadra mobile di Caltanissetta erano entrati in azione nel capoluogo nell'ambito della seconda tranche dell'inchiesta che riguarda l'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante e che vede tra gli indagati l'ex governatore Rosario Crocetta e due suei ex assessori: Linda Vancheri e Mariella Lo Bello. Già una decina di giorni fa, infatti, la polizia nissena si era presentata a Palermo nella sede dell'assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, in via degli Emiri, e di Unioncamere Sicilia, in via Amari. I documenti richiesti e portati via dall'assessorato riguardano in particolare i periodi in cui quel ramo dell'amministrazione è stato guidato da Marco Venturi prima (governo Lombardo) e da Linda Vancheri poi (governo Crocetta).