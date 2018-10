"Il Pd è, e deve essere, il pilastro dell'alternativa ai populismi e ai nazionalismi e ci sono giovani generazioni pronte a darci una mano. E' un segnale ed una occasione che dobbiamo cogliere". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, intervenendo all'incontro a Palermo su "Europa al lavoro! Noi, al lavoro per l'Europa!", la prima delle quattro piazze tematiche organizzate dai Dem in vista del 'Forum per l'Italia' di Milano di fine mese. "L'Europa che abbiamo visto fin qui noi la vogliamo cambiare in meglio, non la vogliamo distruggere. Salvini, Orban, la Le Pen e gli alleati di questo governo la vogliono distruggere", Ha proseguito Martina."Troppo spesso ci parliamo addosso, dobbiamo cambiare. Il Pd è il pilastro, l'architrave, di questo lavoro di alternativa ai nazionalisti di destra che anche in questo Paese hanno preso spazio, non soltanto perché governano. Non facciamoci schiacciare", ha detto il segretario Pd, che annuncia il Congresso: "Si farà. Si farà prima delle Europee, come abbiamo detto, probabilmente tra fine gennaio e i primi di febbraio. Abbiamo la possibilità di vivere il congresso come un'occasione fondamentale, utile a fare questo lavoro verso le elezioni europee. Io ci credo tantissimo e penso che sarà così".