PALERMO - "Ora basta. I problemi della burocrazia regionale sono tanti e derivano da anni e anni di gestione improvvisata e sbadata, che certamente non si può imputare al nuovo governo, ma non possiamo restare a guardare un presidente della Regione che, pur conoscendo le emergenze del comparto e della dirigenza regionale, continua ad attaccare i suoi dipendenti, arrivando persino a definirli criminali". Lo dice Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, commentando le dichiarazioni del governatore siciliano alla manifestazione "Panorama d'Italia"."Musumeci, già in campagna elettorale, ha detto più volte di voler motivare i regionali: bene, tenga fede al suo impegno, questa non ci sembra la strada giusta. Questo si chiama piuttosto sparare nel mucchio e sembra quasi di rivedere certi proclami tipici del suo predecessore. Se ha intercettato dei criminali, li denunci. Il governo regionale pensi piuttosto a proseguire nel confronto con i sindacati sul rinnovo del contratto, così da agire su riqualificazione, riorganizzazione e, eventualmente, nuove assunzioni", conclude Montera. (ANSA).