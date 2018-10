Avvenimenti previsti per domani, venerdì 11 ottobre, in Sicilia.1) PALERMO - Teatro Massimo, ore 10:00 Palermo, Capitale Italiana della Cultura 2018, ospiterà la nona edizione di Melò, "stati generali" della musica colta che si terrà fino al 13 ottobre. L'evento, promosso dalle Edizioni Musicali di Rai Com, organizzato con il sostegno e la collaborazione dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Presidenza dell'Ars e della Fondazione Federico II.2) PALERMO - Piazza Verdi, ore 10:00 Terza edizione di "Riprenditi la vita", la campagna informativa sulla Fibrillazione Atriale e sull'importanza di tenerla sotto controllo per evitare ictus invalidanti, organizzata da Alice Italia Onlus, associazione per la lotta all'ictus cerebrale.3) CALTAGIRONE (CT) - Commissariato Polizia di Stato, ore 11:00 Visita dal sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia sulla struttura in uso alla polizia. A seguire visita alla caserma dei Vigili del fuoco.4) MESSINA - Palazzo Zanca, Sala Ovale, ore 11:00 L'assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e l'esperto del sindaco per le attività di Protezione Civile Antonio Rizzo presentano "Io non rischio &ndash Messina 2018".5) PALERMO - Galleria d'arte moderna, ore 11:30 Presentazione alla stampa della mostra di Antonino Leto che sarà inaugurata alle 18.30. Partecipano, tra gli altri, le curatrici Luisa Martorelli e Antonella Purpura.6) PALERMO - Teatro Garibaldi, ore 12:30 Conferenza stampa di "Sky Arte Festival", una due giorni ricca di eventi, arte e cultura, dedicate alla città.7) PALERMO - Teatro Santa Cecilia, ore 14:00 Forum tematico "Europa al lavoro! Noi, al lavoro per l'Europa" che affronterà i temi dell'Europa, dei fondi europei e delle politiche urbane. Partecipano Patrizia Toia, Michela Giuffrida, Brando Benifei, Mercedes Bresso, Cecile Kyenge e Renato Soru. I lavori saranno chiusi alle 18.15 dal segretario del Pd Maurizio Martina.8) CATANIA - CinAP, via A. di Sangiuliano 259, ore 15:00 Il rettore Francesco Basile e il direttore generale della Gestione governativa della Ferrovia Circumetnea Salvo Fiore consegnano al commissario straordinario del Cus Catania Luigi Mazzone una nuova carrozzina agonistica per la squadra di basket del Cus Cus Catania.9) PALERMO - Casa della cooperazione, ore 16:00 Incontro con Laura Boldrini dal titolo "Forza ragazze, al lavoro. Ripartire unite per occupazione, diritti, parità".10) PALERMO - Cantieri della Zisa, Sala Perriera, ore 17:00 Seminario, nell'ambito del Festival Sabir, dal titolo: "Dialogo tra reti sindacali per la protezione ed i diritti dei migranti che attraversano il Mediterraneo". Partecipa il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra.11) PALERMO - Chiostro di San Domenico, ore 17:30 Opening del progetto: "Il giardino siciliano come metafora" del Goethe-Institut e dell'Institut français Palermo in collaborazione con Verein Düsseldorf Palermo. Conferenza "Nei giardini di Sicilia". Ore 19 inaugurazione mostra Anthony Carcone, Gaël Le Bihan, Christian Schreckenberger.12) PALERMO - Teatro Libero, ore 21:15 In scena "GI GAN TI", tratto da "I giganti della montagna" di Luigi Pirandello, in un nuovo allestimento ideato e diretto da Lia Chiappara.