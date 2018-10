L'obiettivo è quello di promuovere l'immagine e la conoscenza dell'Ordine di Malta presso la cittadinanza e prevede, tra l'altro, formazione in materia di soccorso e attività sanitaria.

PALERMO - L'Associazione Italiana dei Cavalieri dell'Ordine di Malta (Acismom) ha indetto per sabato 13 ottobre, in occasione della memoria del Beato Gerardo, fondatore dell'Ordine, la Giornata della Solidarietà. La manifestazione avrà luogo contemporaneamente in 11 città italiane e in particolare a Palermo sarà ospitata in piazza Verdi, accanto al Teatro Massimo.Dalle 9 alle 19 sarà possibile effettuare una misurazione gratuita della pressione arteriosa e un colloquio orientativo con un medico. "Assieme alle informazioni sanitarie di base e all’omaggio di un piccolo ma utile gadget-promemoria - si legge nella nota dell'Ordine - la giornata consentirà anche di conoscere almeno una parte delle numerose attività in campo umanitario e assistenziale che l’Ordine di Malta svolge in Italia e in 120 Paesi del mondo. In apposite tende allestite in alcune delle principali vie e piazze delle undici città interessate, i componenti e i volontari delle differenti strutture dell’Ordine (le Delegazioni, il Corpo di Soccorso e il Corpo Militare, quest’ultimo ausiliario dell’Esercito italiano specializzato proprio nell’assistenza sanitaria e umanitaria), distribuiranno materiale informativo e risponderanno alle domande di chi sarà interessato a saperne di più su un Ordine che da 900 anni è al servizio del prossimo". Le 11 città coinvolte sono: Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Loreto, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.