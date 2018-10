PALERMO - Un uomo di 30 anni, Fabrizio Toscano, è stato arrestato dalla polizia per detenzione di droga; addosso gli hanno trovato 150 grammi di eroina. Era assieme ad altre due persone a bordo di un taxi, partito da Palermo, diretto a Marsala: per gli investigatori l'uomo avrebbe scelto il mezzo per la consegna degli ovuli. Toscano è stato rinchiuso nel carcere a Trapani.

