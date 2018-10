Questo fine settimana arriva a Palermo il Festival di Sky Arte, con attività, incontri, proiezioni e concerti in alcuni dei luoghi più significativi e suggestivi della città. Nella giornata di sabato 13 ottobre si terranno numerosi incontri con personaggi legati al mondo dell’arte e della musica, nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo e al Teatro Garibaldi. Tra gli ospiti Manuel Agnelli, Ambra Angiolini, Isabella Ragonese, Oliviero Toscani, Carlo Lucarelli, Tea Falco.Un evento che si inserisce nel contesto di “Sky Arte Festival” è Botanica: uno spettacolo che unisce alle emozioni del suono e delle immagini i contenuti e la voce di un grande protagonista della scienza. Un modo innovativo con cui Aboca, ha scelto di portare al grande pubblico gli orizzonti scientifici più avanzati del mondo vegetale.Per le Giornate FAI d'Autunno 2018, invece, sabato 13 ottobre dalle 15 alle 17 e domenica 14 ottobre dalle 10 alle 12, si terrà "L'Oreto che vorrei", durante la quale pittori, illustratori, fumettisti disegneranno in estemporanea questa parte di costa e come potrebbe diventare la foce del fiume cittadino. L'iniziativa si svolgerà presso il piazzale adiacente l'EcoMuseo del Mare.Appuntamento fino al 14 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa, con il Sabir, il Festival delle culture mediterranee. Ci saranno incontri internazionali e culturali, spettacoli teatrali e concerti per tutti i gusti. Spazio anche alla formazione, ai laboratori e alla danza.Domenica 14 ottobre, si terrà la Masterclass di Filosofia, al Centro Culturale Biotos, uno spazio di condivisione della conoscenza che si apre direttamente sul territorio per rimetterne in circolo le energie. Il clima disteso e il rapporto di interscambio che nasce tra i partecipanti ne fanno un’occasione unica per vivere la filosofia oltre i canali istituzionali.Sabato 13 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Massimo di Palermo, va in scena l'opera teatrale Rigoletto, una delle opere più amate di Verdi, con la regia di John Turturro.Il nuovo Street Art Tour 2.0 si avvicina al centro storico e attraversa i vicoli più nascosti dei mercati del Capo e di Ballarò per svelare la bellezza di nuovi murales. Durante questo nuovo tour infatti si indagherà la cultura urbana contemporanea ma anche le antiche leggende e storie di strada. La passeggiata si svolge interamente a piedi e il punto d'incontro è Porta Carini.Una giornata dedicata alla fotografia e al divertimento con "Palermo Photo Marathon", un evento culturale che fa tappa in diverse città e coniuga la passione per la fotografia e la promozione del territorio al quale possono partecipare tutti gli appassionati dotati di qualunque mezzo fotografico digitale, che prenderà il via domenica 14 ottobre alle ore 10 in piazza Bologni.Per tutti gli Alfisti, domenica 14 ottobre 2018 alle ore 10, si terrà il raduno Raduno Alfa Romeo, presso il Duomo di Monreale, per festeggiare i 10 anni del Sicily Alfa Club.Due giorni di musica e divertimento con l'Oktoberfest siciliano al Sanlorenzo Mercato, con una sfilata di birre artigianali siciliane, più apprezzate in Italia e all’estero e premiate anche con riconoscimenti internazionali, in programma il 13 e il 14 ottobre a partire dalle 19 . Domenica alle 21.30, invece, salgono sul palco Jack & the Starlighters per due ore cariche di adrenalina.Sapori, tradizioni, cultura e folklore si incontrano a Militello in Val di Catania da venerdì 13 a domenica 14 ottobre, con la "Sagra della Mostarda e del Ficodindia", giunta alla 28esima edizione.Torna il "Messina Street Food Fest", con cibo di strada, cultura e divertimento, in piazza Cairoli, nel cuore della città di Messina, fino a domenica 14 ottobre.L'associazione Pro Loco Butera presenta la prima edizione di "Colori e profumi della tradizione enogastronomica di Butera", in programma da venerdì 12 a domenica 14 ottobre nel cuore della cittadina.In programma a Piazza Armerina fino a domenica 14 ottobre, la prima edizione di "Ottobre in Festa", con musica, stand e divertimento, in piazza Falcone e Borsellino, che apre al pubblico un grande spazio dedicato a grandi e piccoli, con una fiera dell'artigianato e dei prodotti tipici locali e un lunapark con giostre e gonfiabili per tutte le età.Torna a Rosolini (SR) la "Sagra del Mosto", giunta alla 23esima edizione, la manifestazione dedicata ai prodotti della tradizione siciliana a base di mosto. Appuntamento da venerdì 12 a domenica 14 ottobre.Degustazioni dei prodotti, mostre, workshop, passeggiate raccontate, laboratori del gusto, visite guidate, dimostrazioni delle più antiche tradizioni, concerti ed esibizioni musicali, con “Scale del Gusto", manifestazione che torna a Ragusa Ibla per la sua quarta edizione dal 12 al 14 ottobre.