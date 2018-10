Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Palermo per il contrasto all’abusivismo commerciale, la polizia ha effettuato controlli nei luoghi della “movida” cittadina.

Ieri sera agenti del Commissariato Oreto-Stazione, del Reparto Prevenzione Crimine e personale della Guardia Costiera, della Polizia municipale e dell’Asp hanno setacciato la zona del Capo. del Reparto Prevenzione Crimine e personale della Guardia Costiera, della Polizia municipale e dell’Asp hanno setacciato la zona del Capo.

Otto locali controllati di cui tre sequestrati, multe per 50 mila euro, sequestrati 7 chili di pesce per mancanza di tracciabilità.

in via Porta Carini. Multato per occupazione di suolo pubblico e assenza di etilometro il titolare di un pub in p

iazza Monte di Pietà. Nel corso dei controlli è stato arrestato un rumeno ubriaco che ha aggredito i poliziotti.

una drogheria e una macelleria