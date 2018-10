I siciliani restano in Sicilia, gli italiani la scelgono, ma sono gli arrivi dall'estero che fanno battere ogni record.

Le cifre parlano chiaro, il turismo sull'Isola segna un +7 per cento rispetto al 2016, raggiungendo un volume totale di 14 milioni di presenze turistiche. E questo solo per quanto riguarda i dati ufficiali Istat che non tengono in considerazione l''ampissima offerta non imprenditoriale, come ad

esempio quella riconducibile agli affitti in locazione turistica.

La quota maggiore di pernottamenti è stata rilevata nelle province di Messina e Palermo, che hanno attratto complessivamente il 44 per cento delle presenze dell’intero territorio isolano. Seguono le provincia di Trapani e Catania dove si concentra, rispettivamente, il 15,8 per cento e il 14,2 per cento delle presenze registrate nella Regione.

bed and breakfast (+23,9 per cento), ma non solo. Per gli alloggi in affitto a gestione imprenditoriale la crescita delle presenze è stata del 20,2 per cento, negli agriturismi del 15,8 per cento, nei campeggi e villaggi turistici del 14,4 per cento".

Per quanto riguarda gli arrivi, in termini assoluti, si parla di quasi 5 milioni di turisti, ovvero il valore più alto degli ultimi 5 anni. Si tratta per la maggior parte di visitatori stranieri che hanno fatto della Sicilia una delle mete europee più ricercate. Benché resti indiscusso il boom di B&b e soluzioni extralberghiere, i turisti esteri preferiscono soggiornare circondati da tutti i comfort che solo le classiche strutture alberghiere possono offrire.

“Nel corso degli ultimi 10 anni – si legge nel report dell'Osservatorio regionale - la quota di turisti stranieri in Sicilia è cresciuta di 9,4 punti passando dal 39,9 per cento del 2008 al 49,3 per cento del 2017. Rispetto alle altre regioni d’Italia – continua - la Sicilia si piazza in decima posizione per numero di arrivi, con il 3,9 per cento dei turisti che hanno effettuato un viaggio in Italia e al tredicesimo posto per numero di presenze”.

complessivi), Stati Uniti e Regno Unito. Si sono accorti dell'isola al centro del mediterraneo anche i russi: “I 50.535 arrivi dalla Russia - sottolinea l'osservatorio - testimoniano una crescita del 58,7 per cento rispetto al 2016, sufficiente a far rientrare la nazione più grande del mondo tra le prime 10 per numero di arrivi in Sicilia, e rappresentano una quota pari al 2,3 per cento degli arrivi stranieri sull’Isola”.

Curioso il caso di Caltanissetta: benché la provincia resti negli ultimi posti per offerta di strutture ricettive, il flusso turistico nel 2017 è cresciuto e per quanto riguarda le presenze straniere assiste ad un'impennata di visitatori bulgari che occupano il primo posto nella graduatoria delle principali provenienze estere con una incidenza pari al 27,6 per cento sul totale delle presenze registrate nel comprensorio nisseno. Seguono i tedeschi e i clienti di lingua fiamminga nella misura del 19 per cento e del 10 per cento.

Per il presidente di Federalberghi la questione è un po' più complessa: "Apprezziamo moltissimo lo sforzo dell'osservatorio e confermiamo l'ottimo stato di salute del turismo in Sicilia - ha commentato - Siamo anche soddisfatti dei risultati raggiunti dal settore extralberghiero con i quali siamo apertissimi ad una collaborazione. Il problema resta il sommerso - ha sottolineato - chi non rispetta le regole e lavora in nero. Proprio per questo mi duole ammettere che i dati rilevati purtroppo non sono esatti. C'è un mondo sommerso che dobbiamo riuscire a portare alla luce. So che l'assessore Sandro Pappalardo è dalla nostra parte. Abbiamo avuto un incontro produttivo, arrivando alla conclusione che per combattere gli illeciti è necessaria una rivoluzione anche e strettamente tecnologica del comparto. Da amministratore delegato dell'aeroporto di Catania - ha concluso ironicamente - conosco bene i flussi dei milioni di turisti che arrivano in Sicilia. Non posso fare altro che chiedermi, ma dove andranno mai a pernottare tutti questi visitatori?". Il 2017 ha toccato picchi di crescita per arrivi e presenze turistiche che per gli addetti ai lavori sfiorano quelle record del 2014, considerato il massimo storico.