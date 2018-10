“Riconosco Corrado Spataro, cognato di Macaluso Sergio. È sempre

stato un soggetto a disposizione della famiglia di Resuttana e di Macaluso.

Spataro aveva partecipato personalmente a uno dei due omicidi

commessi a Partinico mentre all’altro partecipò Domenico Spataro

ma sempre insieme a Macaluso”.

mi disse che durante la commissione dell'omicidio si era sentito male

tanto che al ritorno aveva dovuto guidare Macaluso. Da quello che diceva

capii che era pentito e che non avrebbe più partecipato ad un simile

atto... sono sicuro al mille per mille che il Macaluso, Spataro Corrado

e Spataro Domenico furono coloro che commisero i due omicidi”.

Il 3 settembre di sette anni fa moriva Giuseppe Cusumano, 34 anni. Prima

picchiato e poi freddato con tre colpi di pistola calibro 7,65. Il corpo

fu ritrovato nell'atrio di una palazzina di via Filippo Testa, nel centro di

Partinico. La vittima viveva di lavori saltuari in agricoltura e nell'edilizia.

Nel 2001 era stato arrestato dai carabinieri che lo trovarono intento a

prendersi cura di una piantagione di marijuana nelle campagne di Menfi,

assieme al nipote del boss Giovanni Bonomo. Due mesi prima del delitto

gli era stata bruciata la macchina. Forse un avvertimento. Evidentemente non ascoltato.

2006 Cosa nostra aveva deciso di eliminarlo, ma la polizia intervenne appena ascoltò due uomini del pizzo

che parlavano della sua condanna a morte. Prima che lo ammazzassero Lo Baido era stato negli Stati Uniti

dove aveva incontrato il boss Francesco Nania e veniva considerato vicino al capomafia di Altofonte Mimmo

Raccuglia. Nello stesso blitz di Macaluso è stato arrestato il nipote Francesco Lo Iacono per un’intimidazione ai danni di un rivenditore di macchine. Lo zio lo ha tirato in ballo per gli omicidi, ma a giudicare dalle

parole di Mammi le responsabilità sarebbero molto più ampie. Un ampio articolo sui verbali inediti dell'aspirante pentito che parla di pizzo e affari è pubblicato sul numero del mensile S in edicola.

