Mancano all’appello 14 soggetti che sarebbero dovuti entrare necessariamente nel Consolidato per la loro rilevanza ma non sono stati calcolati perché non hanno fornito in tempo le informazioni che servivano. E adesso gli amministratori sono in bilico. O almeno sotto la lente d'osservazione della Regione.L'assessore all'Economia, infatti, promette tolleranza zero. "L'Assemblea regionale - ha dichiarato Armao - ha deciso di attuare la decadenza automatica a partire dal 2019 ma proporrò il procedimento amministrativo di decadenza degli amministratori e dei commissari". Alcuni enti sono sotto la gestione commissariale e aspettano una nuova governance, in altri i casi nuovi amministratori si sono insediati da poco e probabilmente non può configurarsi una responsabilità, in molti casi infine occorrerà cambiare i commissari liquidatori.: la società capogruppo approva un bilancio che riproduce anche i risultati delle società partecipate eliminando alcune operazioni infragruppo. La Regione siciliana così è come una holding che controlla 164 soggetti di varia natura: il gap, gruppo di amministrazione pubblica.gli istituti per il credito siciliani: l’Ircac e Crias oltre alla "quasi banca" Irfis. C'è poi il Consorzio autostrade siciliane e l’Istituto autonomo case popolari di Palermo. Hanno presentato i bilanci inoltre l’Ente parco delle Madonie e la società in liquidazione “Stretto di Messina”. L’elenco si completa con quattro organismo strumentali: il Fondo siciliano per l’assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, il Centro regionale per l’inventariazione e la catalogazione, il Fondo di rotazione per gli interventi straordinari del dipartimento al Turismo e il Centro per la progettazione e il restauro.Nel testo si legge infatti che “sebbene i soggetti individuati che avrebbero fatto parte del perimetro del consolidamento sono pari a 25, solo 11 hanno trasmesso in tempo tutti i dati utili”. Tra gli enti che non ce l’hanno fatta ecco l’ente autonomo “Teatro Vittorio Emanuele di Messina” e il Consorzio di ricerca Bioevoluzione Sicilia “Bes" e infine gli enti parco e naturalistici, e quindi l'ente parco dell'Etna, quello fluviale dell'Alcantara, il parco dei Monti Sicani, quello dei Nebrodi, l'ente parco minerario Floristella Grottacalda, e i parchi archeologici di Naxos, di Segesta e Selinunte e della Valle dei Templi.Questo requisito è soddisfatto quando il totale dell’attivo, il patrimonio netto e il totale dei ricavi superano il 5 per cento degli stessi valori nel bilancio della Regione. Così, dato che il totale dei ricavi del solo bilancio regionale è pari a 7,8 miliardi la soglia di rilevanza è pari a 390 milioni, mentre dato che il patrimonio della Regione invece vale 8 miliardi e così la soglia di rilevanza è pari a 407 milioni.come l’Ars, l’Ast, la Sas, la Seus, Riscossione Sicilia, Sicilia digitale e l’Irsap. Tra gli altri enti ci sono tutti gli altri Iacp, i consorzi di bonifica, i licei artistici, gli Ersu. Infine la soglia della rilevanza non è raggiunta dai circa 60 enti in liquidazione. In quest’ultimi casi si va da Biosphera all’Espi passando per le Aziende autonome soggiorno e turismo, per i consorzi Asi e per i Consorzi per il ripopolamento ittico.un risultato in miglioramento rispetto all'esercizio precedente quando il dato si assestava a 14,8 miliardi. Dalle tabelle si evince che la quota maggiore riguarda i debiti da finanziamento: poco più di 9 miliardi di euro. Nel dettaglio, la Regione deve 4,6 miliardi ad altre amministrazioni pubbliche, 3,6 miliardi dovrebbero essere versati ad altri finanziatori e 692 milioni dovrebbero ritornare a banche e tesorerie. In aumento i debiti verso altri fornitori: 491,4 milioni contro i 324 milioni dell'esercizio precedente (+167,3 milioni). Per trasferimenti e contributi il debito è di circa 1,8 miliardi, in calo (-306 milioni) rispetto al 2016. In questo caso la voce più consistente riguarda l'ammontare dei debiti verso altre amministrazioni pubbliche con un valore di 1,69 miliardi, nei confronti delle imprese partecipate l’esposizione vale 18,4 milioni mentre la quella verso le imprese controllate ha un valore di 2,7 milioni. La voce "altri debiti", infine, incide per 1,6 miliardi.