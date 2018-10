ROMA - Nicola Zingaretti ha aperto la due giorni di "Piazza Grande",

l'iniziativa per lanciare la sua candidatura al congresso del Pd

e in vista delle primarie, lanciando di fatto un guanto di sfida

a Marco Minniti. "Diamo vita a una forza popolare - ha detto il

governatore del Lazio - che metterà in campo una nuova speranza. Tornare a

vincere, questa è la nostra missione. Sarà un cammino lungo ma

bisogna combattere per voltare pagina, perché si deve salvare

l'Italia".

Un invito all'unità e all'apertura arriva da Martina:

"Gli avversari sono fuori di noi, è questa destra pericolosa".

. “Bisogna rigenerare il PD, è questo il compito che ci attende. La candidatura di Nicola Zingaretti è l’occasione per ritrovare unità e compattezza, in Italia ed in Sicilia”. Sono le parole di Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD, che sta partecipando a Roma a “Piazza Grande”.