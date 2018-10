PALERMO - "Pochi giorni fa, in un immobile comunale a Palermo, gli inquilini abusivi hanno aggredito Stefania Petyx di 'Striscia la Notizia'. Le era già successa una cosa simile a Catania. Nel servizio abbiamo visto di tutto. Spintoni, minacce, mani addosso. Lei che cade dalle scale, l'operatore messo in fuga, perfino il cane bassotto in pericolo. Questa gentaglia va cacciata. A breve si radunerà il comitato per l'ordine e la sicurezza, e attendo il via libera dell'amministrazione locale per sgomberare. Sindaco Orlando, io sono pronto. E voi?". Lo dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini.Subito dopo la messa in onda del servizio, il ministro era stato molto duro: "Per prepotenti e gentaglia non ci dev'essere più tolleranza".