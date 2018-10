La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 00.00 alle ore 24 di domani, 15 ottobre 2018. L'area di Palermo è interessata esclusivamente da allerta Gialla per rischio idrogeologico, mentre è Verde quella per rischio idraulico.In particolare, il bollettino emesso segnala la previsione di "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati sui relativi settori ionici; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Sono inoltre previsti venti "forti settentrionali, con locali raffiche di burrasca, in attenuazione serale."Il bollettino è consultabile alla pagina http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/up/up_idro/18287_AVVISO%20DRPC_2018_10_14_51150.pdf