Numerose scuole resteranno chiuse domani in diversi Comuni della zona ionica del Messinese, in seguito all'allerta meteo arancione diramata nel pomeriggio dalla Protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico. Decretata la chiusura nei Comuni di Santa Teresa di Riva, Antillo, Scaletta Zanclea, Pagliara, Mandanici, Mongiuffi Melia, Gallodoro, Fiumedinisi, Letojanni, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Savoca, Roccalumera e Furci Siculo. Stesso provvedimento, sempre domani, nella zona tirrenica, dove i sindaci di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto hanno firmato ordinanze per la chiusura di tutte le scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado.Nel pomeriggio parte dell'intonaco del soffitto di una baracca è caduto sfiorando due bambini che stavano guardando la tv. E' accaduto nel quartiere messinese di Camaro San Paolo. I vigili del fuoco hanno posto i sigilli alla struttura. Nella baracca vivono nove persone per le quali si dovrà trovare un'abitazione. La baraccopoli dovrebbe essere abbattuta subito dopo la consegna delle nuove 46 case a Camaro Sottomontagna, ma probabilmente i nuovi alloggi non basteranno per tutti. La muova amministrazione comunale, attraverso l'Agenzia per il risanamento, sta cercando abitazioni da acquistare per le famiglie vivono in baracche in diversi punti della città.Intanto, l'amministrazione comunale di Catania, tramite l'assessore alla Protezione civile Alessandro Porto, ha depositato una denunzia-querela contro ignoti, per un falso comunicato diffuso oggi che preannunziava la chiusura delle scuole per lunedì 15 ottobre, senza che in realtà nessuna ordinanza sindacale fosse stata emanata in tal senso. Per domani, considerato che Catania potrebbe essere interessata da fenomeni atmosferici avversi, l'amministrazione raccomanda prudenza ai cittadini e di evitare l'utilizzo di moto e biciclette. Le scuole saranno regolarmente aperte.