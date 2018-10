E’ stato un weekend all'insegna della Cultura a 360 gradi quello che si è appena concluso a Palermo, dove arte, musica, letteratura, cinema e fotografia si sono fuse nella due giorni di Sky Arte Festival, manifestazione targata Sky nella Capitale della Cultura 2018. A inaugurare l’evento è stato Brunori Sas che nella serata di venerdì 12 si è esibito al Teatro Politeama omaggiando Lucio Dalla con “Come è profondo il mare”.Sabato 13 tra il teatro Garibaldi, la chiesa di Santa Maria dello Spasimo e l’Orto Botanico si sono susseguiti una serie d’incontri che hanno visto protagonisti volti noti del canale digitale legato a temi dell’arte e della cultura e che hanno detto la loro sulla propria visione di ‘arte’. Il regista e conduttore televisivo palermitano Pif ha intervistato la comica, attrice e scrittrice sarda Geppi Cucciari, ironizzando sull’identità sicula e quella sarda.Manuel Agnelli, è stato protagonista di due incontri: uno nella mattinata dove si è esibito insieme a Rodrigo D’Erasmo con un tributo a Ivano Fossati e l’altro nel tardo pomeriggio dove ha presentato in anteprima il trailer di “Afterhours vs Forum”, il film sul concerto del trentesimo anniversario della band milanese di cui Agnelli è il frontman. Oliviero Toscani dopo una serie di proiezioni di suoi lavori ha spiegato la sua visione di fotografia, e il ruolo che oggi questa riveste, coinvolgendo con una serie di domande il pubblico in sala.L’attrice Isabella Ragonese ha omaggiato la cantante palermitana Rosa Balistreri con un reading musicale di dieci canzoni. E poi ancora Ennio Fantastichini, Enrico Lo Verso, Roberto Andò, Tea Falco.Proiezioni, discussioni, Public Lecture; ogni ora si sono intervallati incontri culturali, quasi tutti gremiti di gente che si era prontamente registrata sul sito di skyarte per poter prendere parte alla manifestazione. SkyArte si è fatto inoltre portavoce di una serie d’iniziative legate all’ambiente con campagne di sensibilizzazione ambientale, tra cui “Un mare da salvare”: un progetto per la difesa dei mari per cercare di contrastare un tipo d’inquinamento che ha raggiunto livelli senza precedenti.